В Индонезии проснулся вулкан

Сегодня на острове Суматра в Индийском океане проснулся вулкан Синабунг.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он выбросил в небо столб пепла на высоту примерно в семь километров - опубликованы завораживающие кадры.

Власти запретили посещать районы, которые находятся ближе трех километров от вулкана. Об эвакуации жителей речи пока не идет. Вулкану присвоен "красный" уровень опасности. Сейчас облако пепла движется на восток и на юг.

Первое почти за 400 лет извержение вулкана произошло в 2010 году, с тех пор он периодически проявляет активность.

Отметим, что Индонезия входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - мощный тектонический разлом. Плита, которая формирует дно Индийского океана, "втискивается" под азиатскую плиту, ее частью как раз является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков и мощных извержений вулканов.