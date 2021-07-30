Появление невосприимчивого к вакцинам штамма COVID опровергли в США
Появление нового штамма COVID-19, противостоять которому не сможет ни одна из существующих вакцин, маловероятно.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом рассказал американский иммунолог Шейн Кротти в рамках своего выступления на брифинге, организованном Госдепом США.
По его мнению, у иммунной системы человека есть множество различных стратегий распознавания вируса, множество запасных планов.
В связи с этим вероятность возникновения варианта, способного обойти любой иммунитет, равна практически нулю, подчеркнул ученый.
"Это не соответствует паттерну поведения вируса... К тому же, иммунная система человека имеет множество разных стратегий распознавания патогенов. Поэтому даже если вирусам удается обойти иммунитет, в организме есть и другие антитела, которые все еще могут их распознать", - пояснил он.
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