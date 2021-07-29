Новые подробности лесных пожаров в Турции

Часть масштабного лесного пожара, охватившего 9 провинций Турции, взята под контроль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что пожар в поселке Эмет в Кютахье потушен.

Кроме того, огонь был относительно взят под контроль в Козанском районе Аданы, пожар предотвращен в селе Самрык дереси в Кютахье и в поселке Койчегиз в Мугле.

Пожарные продолжают усилия по тушению пожара на биогазовых установках в районе Айдын Герменчик.

Масштаб пожара расширяется на границе Бодрума и Миласа в провинции Мугла. Пожар распространился также на отели в квартале Мешялик Миласа. Туристы эвакуированы из отелей.

Информации о погибших и пострадавших на месте происшествия нет.