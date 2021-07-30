В Казахстане за сутки выявлено 7 778 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1555, город Алматы - 1680, город Шымкент - 452, Акмолинская область - 272, Актюбинская область - 302, Алматинская область - 270, Атырауская область - 422, Восточно-Казахстанская область - 261, Жамбылская область - 215, Западно-Казахстанская область - 189, Карагандинская область - 931, Костанайская область - 231, Кызылординская область - 220, Мангистауская область - 230, Павлодарская область - 275, Северо-Казахстанская область - 152, Туркестанская область - 121.
Всего в стране выявлено 564885 заболевших.
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