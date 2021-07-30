Статистика по коронавирусу в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 870181 зараженных (+2136 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 29 и 30 июля; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 2140 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 16162 (+870) человек.

6466 (+3) заболевших COVID-19 умерли.

847553 (+1263) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 101448 тестов. В 2,37% случаев выявлялся коронавирус.

286 заболевших в больницах, 34 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 167 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 33 из них в критическом состоянии, 26 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,32.

На этом фоне в течение последней недели число тяжелобольных заметно возросло (более чем в 2 раза). Ранее минздрав прогнозировал, что к 1 августа число тяжелобольных COVID-19 достигнет 100 человек, но их уже сегодня около 170. Согласно новому прогнозу, к 1 сентября число тяжелобольных может быть более 900.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% - старше 70 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 70 лет.