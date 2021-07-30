Байден передал штатам право вводить обязательную вакцинацию от COVID

Американский президент Джо Байден на фоне сложной ситуации с коронавирусной инфекцией заявил, что вскоре вакцинация станет обязательной для всех военных.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, то же самое может коснуться и федеральных чиновников.

Если же они по каким-то причинам откажутся прививаться, то обязаны будут либо вообще не снимать маски на работе, либо постоянно сдавать тесты на коронавирус.

Решение прививать или не прививать население в обязательном порядке каждый штат будет принимать самостоятельно, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

При этом схема передачи права принимать решение в сложившейся ситуации с COVID, "списана" с России, где меры по борьбе с коронавирусом устанавливают регионы, также на местах при необходимости принимаются решения о вводе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.