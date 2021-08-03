Власти США привлекают популярных блогеров для популяризации вакцинации

Федеральные и местные власти США связались с рядом популярных создателей контента в Сети для того, чтобы те помогли продвигать идею необходимости вакцинации от коронавируса среди своей аудитории. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, Белый дом договорился с 50 блогерами с большим числом подписчиков из популярных интернет-площадок TikTok, Twitch и YouTube. Помимо этого, власти штатов и округов связались с местными блогерами, которым предлагается до $1 тыс. в месяц за продвижение вакцинации среди своей аудитории.

Отмечается, что подобные меры нацелены на молодую аудиторию, так как менее половины американцев в возрасте от 18 до 39 лет прошли вакцинацию, при этом доля получивших прививки жителей США старше 50 лет превышает две трети. Власти надеются, что блогеры смогут противопоставить свое влияние все возрастающему объему дезинформации о вакцинах.