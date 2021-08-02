Мужчина скончался в Берлине после акции протеста

49-летний мужчина скончался после акции протеста против COVID-ограничений, которая прошла накануне в Берлине.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, погибший принимал участие в акции и был задержан правоохранителями. При проверке документов мужчина почувствовал покалывание в груди. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Позднее участник акции скончался в больнице. Причина его смерти пока не установлена.

Напомним, 1 августа в Берлине прошли 13 акций протеста. На площадь у Бранденбургских ворот силовики подогнали водометы для разгона митингующих. Днем там собрались сотни сторонников движения Querdenken 711. Демонстрация представителей этого движения не была согласована с городскими властями из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции при пандемии.

Полицейские планировали предотвратить проведение протестов, но сделать этого не удалось. По данным правоохранителей, в ходе акций было задержано около 600 человек.