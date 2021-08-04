В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения заявила о стабилизации и медленное снижение уровня заражения коронавирусной инфекцией в России. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

В европейском регионе отмечается рост заболеваемости, заявила Вуйнович на телеканале "Россия-1".

"Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение. Сейчас репродуктивный номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении. Он сейчас в России ниже единицы - и это хорошо. Так что мы видим снижение, но, конечно, регионы разные", - рассказала она.

По ее словам, эксперты ВОЗ избегают прогнозов о том, сколько еще продлится пандемия, но подчеркивают, что зависеть это будет во многом от темпов вакцинации.

"Все зависит от того, насколько будет доступная вакцина, с какой скоростью мы можем защитить достаточное количество людей всего мира, чтобы достичь коллективного иммунитета и предупредить дальше мутации вируса", - сказала Вуйнович.

Ранее глава ВОЗ призвал лидирующие в прививочной кампании страны повременить с повторной вакцинацией, чтобы небогатые государства смогли сделать своим гражданам хотя бы первую инъекцию в условиях дефицита препаратов.