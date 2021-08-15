В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

В Грузии за сутки выявлено 4314 новых случаев коронавируса, выздоровели 4519 инфицированных, умерли 35 пациентов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, сообщается ​​на сайте Национального центра контроля заболеваний Грузии.

За последние 24 часа в стране было проведено 34 074 теста на коронавирус, в том числе 19 813 экспресс-теста на антигены и 14 261 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 12,66%, за последние 14 дней - 10,38%, последние 7 дней - 11,03%.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 481 578 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 421 532 и умерли 6371 человек соответственно.

На сегодня всего вакцинировано 791 863 человека, за сутки привились 23 010 человек.

В карантинном режиме находится 72 человека, в стационарах - 6841 человек, в клинических гостиницах - 3459 человек.

По состоянию на 14 августа в Грузии было выявлено 5579 новых случаев коронавируса, выздоровели 1867 пациентов.