https://news.day.az/world/1371537.html Вооруженный гранатами мужчина ворвался в контору букмекеров в Армении
Вооруженный гранатами мужчина ворвался в контору букмекеров в Армении
Мужчина с гранатами ворвался в офис букмекерской конторы на западе Еревана, сообщает пресс-служба армянской полиции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в районе Малатия-Себастия. На место прибыли правоохранители, им удалось провести переговоры, после которых злоумышленник вышел из офиса. Мужчину задержали.
Сообщается, что злоумышленнику 34 года. Другие подробности не приводятся.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре