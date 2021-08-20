Вооруженный гранатами мужчина ворвался в контору букмекеров в Армении

Мужчина с гранатами ворвался в офис букмекерской конторы на западе Еревана, сообщает пресс-служба армянской полиции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в районе Малатия-Себастия. На место прибыли правоохранители, им удалось провести переговоры, после которых злоумышленник вышел из офиса. Мужчину задержали.

Сообщается, что злоумышленнику 34 года. Другие подробности не приводятся.