В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 человека

За последние сутки в Грузии выявлен 4 901 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 74 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 510 941, число умерших выросло до 6 723.

От коронавируса вылечились 443 763 человека.