https://news.day.az/world/1371684.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 человека
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 человека
За последние сутки в Грузии выявлен 4 901 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 74 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 510 941, число умерших выросло до 6 723.
От коронавируса вылечились 443 763 человека.
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