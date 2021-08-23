https://news.day.az/world/1371994.html В Грузии за последние сутки от COVID-19 умерли 60 человек
В Грузии за последние сутки от COVID-19 умерли 60 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 2 354 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), погибли 60 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 517 098 человек, а число умерших - 6 821 человек. 453 488 человек выздоровели.
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