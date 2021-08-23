В Грузии за последние сутки от COVID-19 умерли 60 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 2 354 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), погибли 60 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 517 098 человек, а число умерших - 6 821 человек. 453 488 человек выздоровели.