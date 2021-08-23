https://news.day.az/world/1372216.html В Австралии полиция обстреляла протестующих резиновыми пулями - ВИДЕО
В Австралии полиция обстреляла протестующих резиновыми пулями - ВИДЕО
В Мельбурне полицейские обстреляли протестующих резиновыми снарядами и облили их слезоточивым газом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos.
Отмечается, что австралийцы выходят на масштабные акции протеста против усиления антиковидных мер.
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