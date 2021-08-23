В Австралии полиция обстреляла протестующих резиновыми пулями

В Мельбурне полицейские обстреляли протестующих резиновыми снарядами и облили их слезоточивым газом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos.

Отмечается, что австралийцы выходят на масштабные акции протеста против усиления антиковидных мер.