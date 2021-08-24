Власти Армении просят женщин служить в армии

- мужчин уже не хватает

Власти Армении планируют привлечь больше женщин в Вооруженные силы страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян во вторник в парламенте страны.

Как передает Day.Az, глава правительства отметил важность вовлечения большего числа женщин в боевые подразделения ВС.

"Тезис о привлечении женщин не имеет под собой идеологической основы, это решение обусловлено исключительно прагматичным расчетом", - добавил Пашинян.