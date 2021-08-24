https://news.day.az/world/1372444.html Власти Армении просят женщин служить в армии - мужчин уже не хватает
Власти Армении просят женщин служить в армии - мужчин уже не хватает
Власти Армении планируют привлечь больше женщин в Вооруженные силы страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян во вторник в парламенте страны.
Как передает Day.Az, глава правительства отметил важность вовлечения большего числа женщин в боевые подразделения ВС.
"Тезис о привлечении женщин не имеет под собой идеологической основы, это решение обусловлено исключительно прагматичным расчетом", - добавил Пашинян.
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