Госдолг Армении перевалил за 9 млрд. долларов

Государственный долг Армении уже превышает 9 млрд. долларов. С января по июль правительство увеличило долг Армении на 1 млрд. долларов.



23 августа вступило в силу решение Международного валютного фонда о предоставлении Армении кредита в размере 175 млн. долларов. По состоянию на 31 июля госдолг Армении составляет 8,973 млрд. драмов. Причина увеличения размера долга в том, что Армения не полностью оправилась от экономического кризиса 2020 года и нуждается в дополнительных вливаниях для стимулирования экономики.



