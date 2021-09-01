В Турции создается централизованная система обороны

Минобороны Турции представило проект единого комплекса зданий управления обороной страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу, проект Ay Yıldız ("Полумесяц и звезда"), предполагающий строительство в Анкаре единого комплекса оборонных ведомств, планируется реализовать до 2023 года, когда Турция будет отмечать 100-летие Республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала реализации проекта заявил, что открытие кампуса в рамках проекта "Полумесяц и звезда" состоится 19 мая 2023 года.

В комплексе будут размещены здания Министерства национальной обороны, Генштаба, командований видов вооруженных сил.

"Проект "Полумесяц и звезда" - структура, которая внушит страх врагам Турции и доверие - друзьям. В рамках проекта будет создана централизованная, единая система обороны", - подчеркнул Эрдоган.