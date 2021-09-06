Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти. Он также призвал вернуться на родину всех своих соотечественников, проживающих за рубежом. "У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела, и кто как может - сушей, воздухом - поедем все", - сказал Саакашвили.