В Турции появятся новые логистические центры

До конца 2023 года в турецких провинциях Караман, Мардин, Битлис, Кайсери и Биледжик будет построено пять логистических центров. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным ведомства, строительство логистических центров в провинциях Караман, Мардин и Битлис началось в 2019 году.

"Общая стоимость строительства логистического центра в провинции Караман составляет 191 миллион, в провинции Мардин - 83 миллиона, в провинции Битлис - 110 миллионов турецких лир", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что строительство логистических центров в провинциях Кайсери и Биледжик началось в 2020 году.

"Стоимость строительства логистического центра в провинции Кайсери составляет 379 миллионов, а в провинции Биледжик - 630 миллионов турецких лир", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в 13 провинциях Турции будет создано девять логистических центров общей стоимостью 2,351 миллиарда турецких лир.

Отметим, что в Турции ведутся работы над реализацией 469 транспортных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 694,721 миллиарда турецких лир.

Из 694,721 миллиарда турецких лир, направленных в Турции на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов, 179 миллиардов пришлись на средства зарубежных кредитов.

В числе этих проектов есть те, реализация которых началась в предыдущие годы.

В 2021 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции будет направлено 42,474 миллиарда турецких лир, 5,992 миллиарда из которых придутся на средства зарубежных кредитов.

В 2020 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции было направлено 282,773 миллиарда турецких лир, 56,85 миллиарда из которых пришлись на средства зарубежных кредитов.