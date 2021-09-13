https://news.day.az/world/1379157.html Свыше 25 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Свыше 25 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 243 человека.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 310 546 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 21 352 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 25 616 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре