Свыше 25 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 243 человека.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 310 546 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 21 352 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 25 616 человек.