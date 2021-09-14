ВМС Колумбии конфисковали самую крупную партию кокаина с начала года

Колумбийские военные конфисковали 2,4 тонны кокаина, что стало самой крупной изъятой партией наркотиков с начала года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье министр обороны страны Диего Молано.

"Нам удалось конфисковать самую крупную партию кокаина с начала года, которая находилась на борту катера. Ее вес превышал 2,4 тонны", - написал он в Twitter.

По словам министра, кокаин принадлежал преступной группировке "Клан залива". Стоимость партии оценивается в $80 млн.

Катер с наркотиками был обнаружен в 300 км от острова Сан-Андрес. Военные задержали пять человек, из них четверо - колумбийцы.

По данным ВМС Колумбии, с начала года были конфискованы 235 тонн кокаина.