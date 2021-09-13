В Литве ввели ограничения для людей без COVID-паспорта

В Литве 13 сентября вступили в силу жесткие ограничения для людей без "паспорта возможностей" - документа, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или отрицательном COVID-тесте. Об этом сообщает Delfi в понедельник, 13 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ограничения не коснутся людей с "паспортом возможностей", но их по-прежнему просят регулярно дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В то же время люди без COVID-паспорта не смогут попасть в магазины с товарами не первой необходимости, в торговые центры, на рынки, если их площадь превышает 1500 квадратных метров, в кафе и рестораны внутри. Они не смогут пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием более 500 человек.

Без "паспорта возможностей" можно ходить в продовольственные магазины и на продуктовые рынки, в магазины с товарами для животных, в аптеки, салоны оптики, в ортопедические салоны, в магазины, торгующие растениями, семенами, удобрениями - но только в те, которые не находятся в торговых центрах, или которые имеют отдельный вход, а их площадь не более 1500 квадратных метров. Также без ковидного паспорта можно заказывать еду на вынос, получить услуги в барах и кафе на летних террасах, пользоваться услугами АЗС, небольших ремонтных мастерских, получить услуги бюро ритуальных услуг, посещать библиотеки, музеи, выставки, получать социальные, юридические и необходимые услуги в госучреждениях и муниципальных учреждениях, посещать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, беременных и несовершеннолетних, получать социальные услуги.

Кроме того, в общественном транспорте "паспорт возможностей" не нужен. При этом все пассажиры должны быть в масках и соблюдать дистанцию. На междугородных маршрутах и ​​заказных рейсах должны быть заняты только сидячие места.

В свою очередь студенты вузов, коллегий, и люди, которые посещают курсы для взрослых, могут ходить на контактные занятия беспрепятственно только с "паспортом возможностей".

Наконец, люди, не имеющие "паспорта возможностей", должны регулярно тестироваться - тесты пока проводят бесплатно.