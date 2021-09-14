https://news.day.az/world/1379590.html Свыше 26 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Свыше 26 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 231 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 319 110 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 24 613 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 26 052 человек.
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