В Лондоне незадачливый угонщик повредил 13 автомобилей

В Сети появились необычные кадры угона автомобиля в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал RU_CHP, Range Rover угнан за пару минут до событий, попавших на видео.

Всего побили 13 машин, никто из участников действа не получил травм, которые потянули бы на на госпитализацию. Угонщика задержать не удалось.