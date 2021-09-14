Билл Гейтс заявил о неготовности человечества к новой пандемии

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс выразил мнение, что мир пока не демонстрирует должной готовности к новой пандемии. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я немного обеспокоен тем, что внимание к подготовке по противодействию пандемии сейчас уделяется меньше, чем я ожидал", - сказал Гейтс.

Он уверен, что человечество будет готово к пандемии, если оно сможет создать вакцину в течение 100 дней и произвести достаточно препарата для вакцинации всего мирового населения в течение последующих 100 дней.

По словам миллиардера, единственным реальным решением данной проблемы является наличие заводов, которые способны выпустить достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Он также считает это выполнимым.

Как отметил Гейтс, также нужно решить вопрос неравенства среди государств с разным уровнем дохода в доступе к вакцинам.

Кроме того, он назвал шагом в правильном направлении представленный администрацией президента США Джо Байдена комплекс мер по обеспечению готовности к пандемии на общую сумму $65 млрд, но указал на необходимость их реального финансирования.

Фото: AP