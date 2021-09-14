Число умерших от коронавируса в Иране превысило 115 тысяч

За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 408 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране достигло 115 167.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 22 329 человек, и общее число инфицированных составило 5 340 656. Состояние 7 123 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 627 027 человек, проведено свыше 30,4 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране применено около 37,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 25 миллионов человек, вторую - 12,8 миллиона человек.