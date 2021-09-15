США, Великобритания и Австралия договорились об обмене военными технологиями

Президент США Джо Байден 15 сентября объявит о создании с Великобританией и Австралией рабочей группы по обмену передовыми технологиями в оборонной сфере. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, соответствующее заявление будет сделано вечером в среду в ходе выступления американского лидера.

За рабочей группой, вероятно, закрепится аббревиатура AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты), указывающая на названия тройки стран на английском. Как пишет газета, новая договоренность упростит обмен информацией и технологическими новшествами в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной систем, возможностей нанесения ударов с больших расстояний.

Источники уточняют, что на заседаниях группы также будет обсуждаться тема ядерной безопасности. Сообщается, что в трехсторонней сделке отсутствует явное упоминание противодействия наращиванию военной мощи Китая. Однако официальные лица в разговоре с Politico намекнули, что объявление Байдена будет подразумевать подобную инициативу западных стран.