В Британии назначили нового главу МИД

Новым министром иностранных дел Великобритании назначена Элизабет Трасс. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До этого Трасс занимала пост министра международной торговли. Также она сохранила за собой должность министра по делам женщин и социальному равенству. Sky News отмечает, что это вторая женщина на посту главы МИД Великобритании после Маргарет Беккет.

Телеканал также подчеркивает популярность Элизабет Трасс в Консервативной партии Великобритании, которая в настоящий момент формирует британское правительство. Согласно Sky News, Трасс также считается эффективным переговорщиком по условиям внешней торговли после Brexit.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонс освободил с поста главы Форин-офиса Доминика Рааба. Экс-министр занял должность секретаря юстиции и заместителя премьер-министра. Sky News отмечает, что последнее назначение редко встречается в британской политике, поэтому оно может быть "подачкой высокопоставленному министру".