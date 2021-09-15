Неизвестные хакеры совершили атаку на сервер главы ЦИК Германии в преддверии выборов

Неизвестные хакеры совершили так называемую DDoS-атаку на сервер председателя федеральной избирательной комиссии ФРГ (ЦИК) Георга Тиля и временно парализовали его работу. Об этом сообщило в среду интернет-издание Business Insider со ссылкой на источники в правительстве Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в конце августа, временно сервер вышел из строя, и сайт bundeswahlleiter.de, где содержится информация о выборах и публикуются официальные результаты голосования, был недоступен. В ЦИК ФРГ подтвердили происшедшее.

"Проблема анализируется и продолжается разработка соответствующих технических концепций", - отметили в комиссии. Там заверили, что вся информация о выборах будет доступна общественности.

Основные IT-системы затронуты не были, подчеркнули между тем в кабмине ФРГ. Ранее Тиль заявил журналистам, что не исключает кибератак в сам день выборов, которые пройдут 26 сентября. По их итогам в Германии будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.