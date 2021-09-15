Опубликована новая фотография пропавшего лидера «Талибана»

Новая фотография пропавшего лидера политического офиса "Талибана" (запрещенная в РФ организация) Абдула Гани Барадара попала в сеть. Как передает Day.Az, ее опубликовало в своем Telegram-канале агентство Sputnik Afghanistan.

Ранее стало известно, что первый заместитель премьер-министра в талибском правительстве Барадар уехал из Кабула в Кандагар после ссоры из-за состава нового кабинета министров Афганистана. Имеется информация, что в президентском дворце произошел вооруженный конфликт между Барадаром и Халил ар-Рахманом Хаккани, министром по вопросам миграции.