Талибы призвали международное сообщество разморозить финансовые активы Афганистана

Движение "Талибан" призывает международное сообщество признать их временное правительство и разморозить финансовые активы Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью японскому телеканалу NHK, изложение которого приводится в четверг, заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

"Мы хотим построить хорошие отношения с международным сообществом посредством дипломатии. Все, что пойдет на пользу Афганистану, пойдет на пользу и международному сообществу, и стабильность Афганистана важна для всего мира", - приводит его слова телеканал. Отмечается, что Муджахид призвал международное сообщество признать правительство движения "Талибан" и разморозить заграничные финансовые активы Афганистана, особенно подчеркнув, что нынешнее правительство является лишь временным, а дискуссия о том, как сделать его более всесторонним и инклюзивным, продолжается.