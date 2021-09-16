Появились кадры вооруженного нападения на полицейский участок в России

В Сети появилось видео взрыва внутри отделения полиции в Лисках, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что пострадавшего сотрудника полиции оперируют. Операция не сложная, после нее сотрудника, возможно, переведут в госпиталь МВД.

Напомним, что российские полицейские участки привели в состояние повышенной боеготовности после атаки на отделение в Воронежской области.

По данным полиции, подозреваемый мог попытаться скрыться в Белгородской области, его розыск продолжается.

16 сентября неизвестный в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, совершил нападение на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.

Позже региональное МВД сообщило подробности преступления. По данным полиции, в 5:30 утра неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле.