Песков рассказал о состоянии заболевших COVID-19 в окружении Путина

Заболевшие в окружении президента России Владимира Путина переносят СOVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Об их состоянии рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что все заболевшие в окружении главы государства не прошли повторную вакцинацию вовремя.

Ранее Песков рассказал, что вспышка коронавируса в окружении Владимира Путина произошла в сентябре. По его словам, почти все, кто работает в контакте с президентом России, прошли вакцинацию, что защищает их от тяжелого течения болезни.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что десятки заболевших COVID-19 в окружении главы государства - это люди, обеспечивающие его работу, быт, а также безопасность.