https://news.day.az/world/1380952.html В Грузии от коронавируса умерли еще 56 человек
В Грузии от коронавируса умерли еще 56 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 2 039 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 56 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 591 766 человек, а число умерших - 8 446. Сообщается, что 556 810 (94%) человек выздоровели.
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