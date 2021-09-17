В Грузии от коронавируса умерли еще 56 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 2 039 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 56 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 591 766 человек, а число умерших - 8 446. Сообщается, что 556 810 (94%) человек выздоровели.