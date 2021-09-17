Песков рассказал о состоянии Путина

Президент России Владимир Путин, который находится на самоизоляции из-за случаев коронавируса в его ближайшем окружении, чувствует себя хорошо, рассказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хорошо. Как обычно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о самочувствии Путина.

По словам Пескова, заражение коронавирусом сотрудников из окружения Путина никак не отразится на их работе. "Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты", - добавил Песков.

Песков затруднился сказать, как долго продлится режим самоизоляции главы государства. "Нет, пока точно не могу вам сказать", - сказал он.

О том, что Путин ушел на самоизоляцию, было объявлено утром во вторник. В четверг Песков говорил, что изоляция президента продлится как минимум неделю, но точные сроки не назвал.