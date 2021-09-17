Умер испанский писатель и драматург Альфонсо Састре

Испанский писатель и драматург Альфонсо Састре умер в возрасте 95 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу в Twitter Всеобщее общество авторов и редакторов.

"Ушел из жизни драматург Альфонсо Састре, - говорится в публикации. - Наши соболезнования его близким". По данным газеты El Mundo, он умер в своем доме в городе Фуэнтеррабия (автономное сообщество Страна Басков).

Альфонсо Састре родился в Мадриде в 1926 году. Он был писателем, драматургом, кинорежиссером, одним из главных представителей "Поколения пятидесятых годов" - плеяды литераторов-новаторов, родившихся в 1920-е годы и получивших известность после гражданской войны в Испании.

Среди его работ можно выделить пьесы "Кляп" (La mordaza, 1954), "В сети" (En la red, 1959), "Бесконечное путешествие Санчо Пансы" (El viaje infinito de Sancho Panza, 1984) и другие. В 1986 году он был удостоен Национальной театральной премии.