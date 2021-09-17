https://news.day.az/world/1381136.html Проснувшийся в Исландии опасный вулкан сняли на видео с воздуха - ВИДЕО
Проснувшийся в Исландии опасный вулкан сняли на видео с воздуха - ВИДЕО
В Исландии вновь проснулся знаменитый вулкан Фаградальсфьядль. Эти кадры снял с дрона местный фотограф, который находился в паре километров от природного зрелища.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видно, как бурлящие потоки лавы взлетают над кратером и с большой скоростью стекают по склону. В какой-то момент беспилотник едва не расплавился из-за жары от раскаленной магмы - несмотря на то, что летел довольно высоко.
Этот вулкан ожил еще в марте - впервые за 800 лет - и до сих продолжает извергаться. Он находится всего в 40 километрах от Рейкьявика.
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