Проснувшийся в Исландии опасный вулкан сняли на видео с воздуха

В Исландии вновь проснулся знаменитый вулкан Фаградальсфьядль. Эти кадры снял с дрона местный фотограф, который находился в паре километров от природного зрелища.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видно, как бурлящие потоки лавы взлетают над кратером и с большой скоростью стекают по склону. В какой-то момент беспилотник едва не расплавился из-за жары от раскаленной магмы - несмотря на то, что летел довольно высоко.

Этот вулкан ожил еще в марте - впервые за 800 лет - и до сих продолжает извергаться. Он находится всего в 40 километрах от Рейкьявика.