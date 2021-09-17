Мировые компании попросили избавиться от отчетов по выбросам «для галочки»

Крупнейших мировых эмитентов углекислого газа попросили вести открытую отчетность, а не замалчивать работу с климатическими рисками от своей деятельности. Исследование британского аналитического центра Carbon Tracker показало, что около 70 процентов опаснейших по объему выбросов в атмосферу предприятий не фиксируют траты на экологические мероприятия в финансовых документах, приводит данные "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным экспертов, утаивание подробностей о природоохранных программах среди предприятий с большим углеродным следом резко снижает шансы на достижение глобальных целей по выбросам. "У нас нет прозрачности, мы понятия не имеем, выделяется ли капитал на экологическую деятельность компаний, чтобы действительно прийти к более безопасному будущему", - высказалась аналитик Carbon Tracker Барбара Дэвидсон (Barbara Davidson).

Главный операционный директор Института экономики (Economic Affairs (IEA) Энди Майер (Andy Mayer) отметил, что в подобном поведении компаний нет ничего удивительного, но от него пора избавляться. "Если инвесторы действительно захотят больше информации о климатических рисках в отчетах, они откажутся от инвестиций и накажут компании, которые ее не предоставят. Серьезные меры по борьбе с изменением климата включают в себя риск и инвестирование в новые технологии. Крупные компании с их огромными бюджетами на научные исследования должны сосредоточиться на этом, а не ставить галочки перед активистами", - пояснил Майер.

В ходе исследования 107 глобальных компаний, работающих в углеродоемких секторах, отметились "явным отсутствием климатических рисков" в официальных документах. Исследователи также обнаружили, что ни один из отчетов не отражал цели, поставленные Парижским соглашением об ограничении глобального изменения температуры не более 1,5 градуса по Цельсию.