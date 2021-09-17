https://news.day.az/world/1381211.html В ЕК сообщили, что газохранилища ЕС заполнены более чем на 70%

В ЕК сообщили, что газохранилища ЕС заполнены более чем на 70%

В мире, 17 сентября 2021 18:50 158
В ЕК сообщили, что газохранилища ЕС заполнены более чем на 70%

Газохранилища Евросоюза заполнены на данный момент на 71%, год назад этот показатель достигал 82%. Об этом сообщила в пятницу представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей [газохранилищ], для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%", - отметила она.

Лунела заявила, что рекордный рост цен на газ в Европе вызван совпадением ряда объективных факторов.

"Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества в отношении пиков цены. Сейчас высокие цены - это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC)", - заявила она.

Рост цен на квоты ETC стимулирует дополнительный спрос на газ, который является наиболее экологически чистым видом традиционного топлива.

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