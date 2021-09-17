"Мир находится на пути к катастрофе"

Мир движется к повышению уровня температуры на 2,7 градуса, что может обернуться катастрофой. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи в рамках созванной по инициативе США многосторонней встречи по энергетике и климату, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последний доклад межправительственной комиссии по вопросам изменения климата стал тревожным сигналом для человечества. В то же время говорилось, что еще не поздно добиться цели Парижского соглашения [по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса], - сказал Гутерриш. - Время стремительно подходит к концу, нам необходимо активизировать усилия".

По словам генсекретаря, к 2030 году необходимо сократить объем выбросов в атмосферу на 45% для достижения нейтрального углеродного статуса к середине этого столетия. "Нынешние цифры показывают рост объема выбросов на 16% в 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года", - добавил глава организации.

"Мир на пути к катастрофе - к потеплению на 2,7 градуса. Существует высокий риск неудачи [в реализации задач] 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата [пройдет в ноябре в шотландском Глазго], - отметил он. - Каждый должен взять на себя ответственность. Нам необходимо больше амбиций в финансировании, адаптации и смягчении последствий".