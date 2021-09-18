https://news.day.az/world/1381300.html В Дрездене полицейские попали в курьезную ситуацию - ВИДЕО
В Дрездене полицейские попали в курьезную ситуацию - ВИДЕО
Спецподразделение Дрезденской полиции безуспешно пыталось вытолкать на проезжую часть застрявший спецтранспорт.
Издание tag24.de сообщает, что "это зрелище, которое вызвало много смеха в сети".
Автор видео Schmanle оставила под ним подпись:
- Никогда бы не подумала, что полиция в Дрездене так меня рассмешит!
Полиция Дрездена даже была вынуждена дать официальный комментарий этого происшествия. Выяснилось, что автобусу необходимо было срочно развернуться, чтобы изменить дислокацию. В результате он застрял в месте, где недавно был проведен ремонт путепровода.
На помощь полицейским пришли прохожие и в конечном итоге автобус благополучно вытолкали на шоссе.
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