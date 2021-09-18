В Дрездене полицейские попали в курьезную ситуацию

Спецподразделение Дрезденской полиции безуспешно пыталось вытолкать на проезжую часть застрявший спецтранспорт.

Издание tag24.de сообщает, что "это зрелище, которое вызвало много смеха в сети".

Автор видео Schmanle оставила под ним подпись:

- Никогда бы не подумала, что полиция в Дрездене так меня рассмешит!

Полиция Дрездена даже была вынуждена дать официальный комментарий этого происшествия. Выяснилось, что автобусу необходимо было срочно развернуться, чтобы изменить дислокацию. В результате он застрял в месте, где недавно был проведен ремонт путепровода.

На помощь полицейским пришли прохожие и в конечном итоге автобус благополучно вытолкали на шоссе.