https://news.day.az/world/1381422.html Ливень нарушил работу миланского аэропорта Мальпенса - ВИДЕО
Ливень нарушил работу миланского аэропорта Мальпенса - ВИДЕО
Проливные дожди, обрушившиеся на итальянский город Милан привели к наводнению в местном аэропорту Мальпенса. Из-за непогоды работа воздушной гавани нарушена, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
На появившихся в социальных сетях роликах видно, как автомобили поблизости от аэропорта наполовину находятся в воде.
Как уточняет издание Townsville Bulletin, сотрудникам аэроузла пришлось на надувных лодках эвакуировать людей, попавших в ловушку из-за образовавшегося паводка.
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