Ливень нарушил работу миланского аэропорта Мальпенса

Проливные дожди, обрушившиеся на итальянский город Милан привели к наводнению в местном аэропорту Мальпенса. Из-за непогоды работа воздушной гавани нарушена, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На появившихся в социальных сетях роликах видно, как автомобили поблизости от аэропорта наполовину находятся в воде.

Как уточняет издание Townsville Bulletin, сотрудникам аэроузла пришлось на надувных лодках эвакуировать людей, попавших в ловушку из-за образовавшегося паводка.