В Дагестане ливни разрушили два километра дороги

В Дагестане ливни разрушили два километра дороги. Местные жители начали активно делиться кадрами произошедшего в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Сообщается,что вчера вечером, 17 сентября, сель сошел на трассу Тлядал - Бежта - Кидеро. Поток размыл землю и разрушил опору моста.

В настоящий момент движение машин на дороге приостановлено, часть участков закрыта. Людям приходится добираться по обходному пути через Цумадинский район.

Представляем вниманию читателей видео из Дагестана, опубликованное телеграм-каналом Mash: