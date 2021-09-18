https://news.day.az/world/1381435.html В Дагестане ливни разрушили два километра дороги - ВИДЕО
В Дагестане ливни разрушили два километра дороги - ВИДЕО
В Дагестане ливни разрушили два километра дороги. Местные жители начали активно делиться кадрами произошедшего в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Сообщается,что вчера вечером, 17 сентября, сель сошел на трассу Тлядал - Бежта - Кидеро. Поток размыл землю и разрушил опору моста.
В настоящий момент движение машин на дороге приостановлено, часть участков закрыта. Людям приходится добираться по обходному пути через Цумадинский район.
Представляем вниманию читателей видео из Дагестана, опубликованное телеграм-каналом Mash:
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