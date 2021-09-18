https://news.day.az/world/1381469.html США успешно испытали баллистическую ракету Trident II
США успешно испытали баллистическую ракету Trident II
США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ВМФ.
"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в Twitter американского военно-морского флота.
Как говорится в сообщении, испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.
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