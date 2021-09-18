США успешно испытали баллистическую ракету Trident II

США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ВМФ.

"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в Twitter американского военно-морского флота.

Как говорится в сообщении, испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.