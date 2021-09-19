Франция заявила о серьезном кризисе в отношениях с США

Ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами, а также с Австралией", - сказал он заявил в эфире France 2.

По его словам, в ситуации с разрывом контракта имели место "двуличие, презрение и ложь".

Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн отметила при этом, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями Франции и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.

На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.