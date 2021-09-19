Президент Ирана прокомментировал вступление страны в ШОС

Президент Ирана Ибрахим Раиси прокомментировал вступление республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), собщает CGTN. 18 сентября он прибыл в Душанбе, где проходит саммит, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раиси назвал полноправное членство Ирана в ШОС "дипломатическим успехом". Он отметил, что присутствие республики в составе организации создает прочные экономические связи между странами и означает включение Ирана в экономическую инфраструктуру Азии.

Он призвал МИД республики и другие профильные ведомства обеспечить все необходимые условия, чтобы как модно скорее включиться в работу. Также говорится, что за время его визита в столицу Таджикистана странам удалось догвориться "о новой главе в экономических, политических и культурных отношениях".

Ранее Раиси призвал страны ШОС создать условия для развития Афганистана, чтобы страна могла преодолеть нынешние проблемы. Он заявил, что страны региона должны оказать содействие афганскому народу таким образом, чтобы там смогли создать инклюзивное правительство. Однако призвал не вмешиваться в дела Афганистана извне, чтобы не провоцировать нестабильность.

Фото: Didor Sadulloev / Reuters