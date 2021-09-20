Мужчина пытался провезти золото на £4 тыс., замаскировав его под зубы

Житель Узбекистана пытался нелегально провезти через таможню золото на сумму 4000 фунтов стерлингов, замаскировав его под вставные зубы, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчину задержали в Дели, Индия, куда он прилетел рейсом из Дубая. В качестве зубных протезов у него было вставлено 95 граммов золота. Помимо этого, он засунул себе в рот золотую цепочку.

Ранее у контрабандистов из Бразилии был изъят самый полный скелет птерозавра. Тысячи плит известняка, спрятанные в бочках и загруженные на грузовики, планировалось вывести из этой страны в 2013 году. Эти камни были взяты из карьера в знаменитом бассейне Арарипе, в них сохранились скелеты и четкие отпечатки существ, живших миллионы лет назад. Почти 3000 изъятых образцов полиция тогда отправила в бразильский Университет Сан-Паулу.

Палеонтологи изучили останки птерозавра, изъятые у контрабандистов, и установили, что они представляют собой первый почти полный скелет Tupandactylus navigans, жившего в ранний меловой период. Размах крыльев птерозавра составлял внушительные 2,7 м. Некоторые особенности скелета показывают, что животное почти наверняка умело летать, однако длинная шея, слабые передние конечности, а также громоздкий гребень говорят о том, что летать этот птерозавр мог лишь на короткие дистанции, спасаясь от хищников. Большую часть времени он все же тратил на поиск пищи на земле, будто гигантский цыпленок.