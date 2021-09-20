Дети во всем мире стали чаще заражаться новым вирусом

В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения респираторно-синцитиальным вирусом среди детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает BBC News.

Распространение вируса, который обычно встречался в зимний период, пришлось на апрель. Специалисты считают, что из-за карантинных мер, которые уменьшили заболеваемость не только коронавирусом, но и другими сезонными инфекциями, дети не смогли выработать иммунитет к RSV. После того, как ограничительные меры были ослаблены, заболеваемость среди детей начала расти.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний в США, сам по себе вирус RSV не представляет большой опасности, так как у большинства детей он вызывает обычные простудные симптомы. Однако есть риск развития бронхита.