Ликвидирован один из главарей талибов

Силы безопасности Пакистана в ходе спецоперации ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) Сафиуллу в районе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва), передает Day.Az.

Как сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу пакистанской армии, Сафиулла был причастен к совершенным в 2020 и 2021 годах убийствам и похищениям людей ради выкупа, продаже оружия и боеприпасов, а также руководил нападениями на силы безопасности Пакистана.

Базирующаяся в Афганистане группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" признана террористической в США, Великобритании, Канаде и Пакистане. После прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" Исламабад призвал талибов добиться прекращения деятельности этой группировки на афганской территории. Руководство "Талибан" отрицало связи с "Техрик-и-Талибан Пакистан" и заявило, что борьба с этой группировкой является исключительно делом самого Пакистана.