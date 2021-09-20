По итогам обработки 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму РФ победила партия «Единая Россия»

ЦИК РФ обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму.

Как сообщает Day.Az, партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82% голосов.

КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР - на третьем месте с 7,49%, на четвертом месте партия "Справедливая Россия -за правду" - 7,42%, на пятом - партия "Новые люди"- 5,35% .